Министр обороны Германии попросила канцлера Шольца об отставке

Фото: U.S. Secretary of Defense

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.



— Я решила оставить свой пост, — заявила министр и отметила, что СМИ месяцами фокусировали внимание на ее персоне. По ее словам, это в том числе стало помехой достоверному освещению фактов и дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

По информации СМИ, у канцлера сейчас проблемы с поиском кандидата. В начале своего срока он пообещал, что как минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин.

Фото: pixabay.com

В настоящее время в Берлине обсуждают вопрос о новом назначенце. По информации СМИ, на должность министра обороны ФРГ может быть назначен министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль или сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко