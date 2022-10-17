В новые руки: на «Нижнекамском заводе металлоконструкций» новый бенефициар и директор

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Как стало известно «Реальному времени», с недавних пор ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» (НЗМК) обзавелся новым соучредителем — контрольная доля, или 55% уставного капитала, перешла в руки Ксении Кудрявцевой, которая также стала директором предприятия. Детали — в материале «Реального времени».

Переходит в руки директоров

Нижнекамский завод металлических конструкций основан 9 лет назад — в конце октября 2012 года. Изначально он принадлежал Олегу Ахмадееву, который успел побывать учредителем и руководителем большого числа уже не действующих компаний. Сейчас он проходит процедуру банкротства. В НЗМК ему принадлежало 15% уставного капитала, а оставшимися 85% владело акционерное общество «Венталл-Кама». АО расположено в городе Обнинске Калужской области.

Олег Ахмадеев был соучредителем завода до середины января 2015 года, после чего его доля перешла к брату — Игорю Ахмадееву. Еще через год, в мае 2016-го, в структуре владения заводом появляется Александр Черных, которому и сейчас принадлежит 45% уставного капитала завода. Ахмадеев же к тому времени из владения предприятием вышел, но вернулся уже к марту 2022 года, когда выкупил 98% компании, 2% же так и оставались в руках Черных. Отметим, что Игорь Ахмадеев с момента основания в 2018 году является директором «дочки» НЗМК — «НЗМК Монтажа».

Выручка НЗМК с 2017 по 2021 год. Подготовлено: «Реальное время» на основе базы «СПАРК-Интерфакс»

Еще через месяц, в апреле этого года, Александр Черных стал директором НЗМК, а уже к маю остался единственным учредителем предприятия. Такое положение сохранялось до середины октября, когда на заводе назначили нового директора — Ксению Кудрявцеву, которая к тому же стала владельцем 55% уставного капитала предприятия. Сейчас уставный капитал НЗМК составляет 1 111 111 рублей.

Стоит отметить, что братьям Ахмадеевым принадлежала одна из крупнейших строительных бизнес-групп Татарстана — «Энергогазкомплект» (ЭГК), выручка которой по итогам 2011 года составила 11,7 млрд рублей. Организацию ликвидировали еще в 2016-м.

Два убыточных года

Не исключено, что смена директора и появление новых учредителей связаны с тем, что два последних года «Нижнекамский завод металлоконструкций» работает в убыток, хотя и демонстрирует высокие показатели выручки.

В 2020 году предприятие отчиталось о минимальной выручке за последние пять лет: оно заработало почти 450 миллионов рублей. Подобный антирекорд может объяснить и убыток по результатам финансового года, тогда предприятие ушло минус — всего на 404 тысячи.

Однако на следующий год ситуация кардинально изменилась: выручка НЗМК составила рекордные за четыре года 882,7 миллиона. Большая выручка завода отмечалась только в 2017 году — 921,4 миллиона. Увеличение выручки почти в два раза, тем не менее, не повлияло на то, что в 2021 году предприятие снова ушло в убыток, но уже на 4 миллиона рублей.

Чистая прибыль НЗМК с 2017 по 2021 год. Подготовлено: «Реальное время» на основе базы «СПАРК-Интерфакс»

Суммарная выручка НЗМК с 2017 по 2021 год составляет 3,4 миллиарда рублей. Для сравнения: это немногим меньше суммы, которую дополнительно получил Татарстан на реализацию национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Чистая прибыль НЗМК за тот же период — всего 848 тысяч.



Два иска о банкротстве и многомиллионные суды

За последние четыре года его существования на «Нижнекамский завод металлоконструкций» два раза подавали в суд с требованием о признании предприятия банкротом, но в обоих случаях производство прекращалось, фактически не начавшись.

Так, в 2018 году в арбитраж обращалось челнинское ООО «Полимерлайн». Однако суд вернул заявление из-за неправильно поданных документов. В марте уже этого года из-за неоплаченной задолженности банкротом НЗМК хотело признать московское АО «ОЗ-Инжиниринг». По этому заявлению процесс также не проходил — «Нижнекамский завод металлоконструкций» нашел средства, чтобы рассчитаться с кредитором.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», завершено рассмотрение 16 дел, в которых НЗМК выступал в качестве ответчика. Общая сумма исков составляет чуть менее 64 миллионов рублей. Среди них 11 исков, связанных с исполнением договорных обязательств, один — по защите прав собственности и иных вещных прав, а также четыре прочих иска, связанных со взысканием задолженностей.

Истцом завод был в пяти делах на 43,7 миллиона рублей. Один из исков был против «ОЗ-Инжиниринг». Тогда НЗМК требовал признать незаключенным дополнительное соглашение к договору субподряда. Это был встречный иск — после того как московское предприятие потребовало взыскать с завода 34,6 миллиона рублей. Арбитражный суд Татарстана НЗМК в итоге отказал, апелляция также не стала принимать решение в пользу татарстанской компании.

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Артем Гафаров