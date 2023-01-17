«Нижнекамский завод металлоконструкций» пошел по рукам

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

В ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» (НЗМК) опять назрели перемены. Как выяснило «Реальное время», на предприятии в очередной раз сменился директор и бенефициар. Ксения Кудрявцева, которая имела контрольный пакет акций, владела активом лишь около 3 месяцев.

Кто новый владелец?

В начале октября контрольная доля, или 55% уставного капитала НЗМК, перешла в руки Ксении Кудрявцевой, которая также стала директором предприятия.

Впрочем, «рулевым» татарстанского завода она была недолго. Уже в начале этого года Кудрявцева оставила свой пост и передала акции Альберту Каракузову, который и стал новым бенефициаром и директором предприятия.

Об Альберте Каракузове известно не так много. Он родился 4 февраля в городе Брежневе ТАССР (ныне — Набережные Челны). Помимо ООО «НЗМК», у него есть доли в ООО «НЗМК Монтаж» и ООО «НЗМК-Логистик».

По данным из открытых источников, первая компания была основана в октябре 2018 года. Она занимается производством электромонтажных работ. 2021 год «НЗМК Монтаж» закончил с убытками в размере 380 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А ООО «НЗМК-Логистик» было основано в феврале 2017 года. Деятельность компании связана с автомобильным грузовым транспортом, данных о ее финансовых операциях нет. Известно, что в 2021 году активы предприятия оценивались в 474 тысячи рублей.

Интересный факт — в 2015 году Набережночелнинский городской суд вынес приговор сотруднику республиканского государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Безопасность дорожного движения», который является полным тезкой Альберта Каракузова.

Его признали виновным в мошенничестве. Суд установил, что он требовал от своего коллеги платить ему ежемесячно по 60 тысяч рублей. В противном случае Каракузов обещал того уволить, хотя не имел таких полномочий. В общей сложности потерпевший передал своему «начальнику» 156 тысяч рублей. В итоге суд приговорил Каракузова к двум годам условно.

Частые перемены

За последний год в руководстве НЗМК произошло сразу несколько перестановок. Первым был Олег Ахмадеев, который являлся соучредителем предприятия с момента его основания — октября 2012 года. В НЗМК ему принадлежало 15% уставного капитала, а оставшимися 85% владело акционерное общество «Венталл-Кама». АО расположено в городе Обнинске Калужской области.

Соучредителем НЗМК Ахмадеев был до середины января 2015 года, после чего его доля перешла к брату — Игорю Ахмадееву. Еще через год, в мае 2016-го, совладельцем стал Александр Черных, которому принадлежало 45% уставного капитала завода вплоть до октября прошлого года.

Игорь Ахмадеев же к тому времени из владения предприятием вышел, но вернулся к марту 2022 года, когда выкупил 98% компании, 2% же так и оставались в руках Черных. Далее последний стал единственным учредителем фирмы и ее директором. Это продолжалось до октября прошлого года, пока ему на смену не пришла Ксения Кудрявцева, которая и была «рулевым» фирмы до начала 2023 года.

Стоит отметить, что братьям Ахмадеевым принадлежала одна из крупнейших строительных бизнес-групп Татарстана — «Энергогазкомплект» (ЭГК), выручка которой по итогам 2011 года составила 11,7 млрд рублей. Организацию ликвидировали еще в 2016-м.

Чем занимается завод?

Деятельность Нижнекамского завода металлических конструкций связана со строительством зданий, сооружений, крупногабаритных мостов и переходов, изготовлением нестандартизированного оборудования, трубных узлов и сварной балки.

На своем сайте компания приводит примеры своих работ. Например, в 2013 году специалисты приняли участие в изготовлении и монтаже опорной конструкции декорационного оформления стадиона «Казань Арена» (ныне — «Ак Барс Арена»). Также они принимали участие в проекте по добыче, сжижению и реализации газа «Ямал СПГ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на сайте указывается, что НЗМК специализируется на выпуске металлоконструкций промышленного и общего назначения: форм, балок, колонн, трубных узлов.

Что по финансам?

При этом предприятие за последние годы терпит убытки. В 2020 году выручка НЗМК составила почти 450 миллионов рублей. Но предприятие ушло в минус на 404 тысячи рублей.

Ситуация повторилась и в 2021 году. Выручка предприятия составила 882,7 млн рублей. Но и в этом случае компания закончила год с убытком в размере 4 миллионов рублей. Ее активы за 2021-й оценивались в 13,9 млн рублей. Более свежих данных о финансовом состоянии нет.

За годы существования на Нижнекамский завод металлоконструкций два раза подавали в суд с требованием о признании предприятия банкротом, но в обоих случаях производство прекращалось, фактически не начавшись.

Фото: pixabay.com

Так, в 2018 году в арбитраж обращалось челнинское ООО «Полимерлайн». Однако суд вернул заявление из-за неправильно поданных документов. В марте прошлого года из-за неоплаченной задолженности банкротом НЗМК хотело признать московское АО «ОЗ-Инжиниринг». По этому заявлению процесс также не проходил — Нижнекамский завод металлоконструкций нашел средства, чтобы рассчитаться с кредитором.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов