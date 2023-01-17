Новым министром обороны Германии станет соратник Шольца Борис Писториус

Новым министром обороны Германии станет соратник канцлера Олафа Шольца по партии и глава МВД Северной Рейн-Вестфалии Борис Писториус, сообщает Spiegel.

Он сменил на посту Кристине Ламбрехт, которая 16 января попросила Шольца об отставке:

— Я решила оставить свой пост, — заявила министр и отметила, что СМИ месяцами фокусировали внимание на ее персоне. По ее словам, это в том числе стало помехой достоверному освещению фактов и дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

Фото: U.S. Secretary of Defense

Шольц принял прошение министра обороны страны. Немецкие власти обещали принять решение о преемнике в ближайшее время.

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Маргарита Головатенко