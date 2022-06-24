Итоги дня: смерть Фатиха Сибагатуллина, Путин о безответственности стран G7, ограничение РЖД транзита в Польшу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 24 июня:
- Прошлой ночью в возрасте 72 лет ушел из жизни экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. В 1990—1995 годах он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, а в 1995—1996 годах был вице-премьером и главой Минсельхоза республики. Потом до 2007-го руководил Нурлатским районом. Прощание пройдет 25 июня в Казани в 8:00 в здании Минсельхозпрода. Похоронят его в селе Апазово Арского района.
- Заместителем прокурора Татарстана может стать 38-летний уроженец Саратова, прокурор Ярославля, старший советник юстиции Александр Чеховской. С бывшими подчиненными он простился еще в начале недели. Однако в Казани официального представления пока не было.
- Тем временем прокурором Балтасинского района Татарстана назначен старший советник юстиции Ильдар Гайнуллин. С 2012 по 2022 год Гайнуллин занимал должность помощника прокурора Тетюшского района.
- Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации России на Украине, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, разбалансировка мировых отношений назревала давно и стала неизбежным итогом линии на размывание международного права.
- Единый республиканский экзамен, который проходит только по татарскому языку, сдавала только одна школьница — одиннадцатиклассница Аделя Шайхетдинова из Балтасинского района. Как объяснили в Минобрнауки Татарстана, ЕРЭ не востребован в вузах, поэтому его никто не сдает. Результаты экзамена никак не помогут поступить ни в один вуз.
- Четыре из пяти пляжей в Казани непригодны для купания — «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Комсомольский» в Дербышках. Первые три не соответствуют санитарно-химическим показателям. Непригодными по этой же причине признали пляжи Набережных Челнов и Мензелинска. Пляж «Комсомольский» не соответствует норме по микробиологическим показателям.
- ПАО «КАМАЗ» обратилось с иском к Ижевскому механическому заводу, требуя возмещения убытков за дефектную продукцию. Удмуртское предприятие должно было поставить автогиганту компрессоры для установки на грузовики и бронетранспортеры. Принятые на вооружение российской армией в 2013 году БТР‑82А в Челнах оснащают турбодизелем КАМАЗ мощностью 300 лошадиных сил. Детали — в материале «Реального времени».
- «Рубин» обыграл «КАМАЗ» — матч завершился со счетом 5:0 в товарищеском матче. Это вторая победа казанского клуба после вылета в ФНЛ. В следующем матче «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов».
- Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на год вперед в июне выросла на 0,9 процентных пункта по сравнению с маем и составила 12,4%. Проинфляционные риски в России, несмотря на снижение, остаются существенными, заявляет Центробанк.
- Минэкологии Татарстана обнаружило превышение вредных веществ в реке Каменке в Высокогорском районе. Готовятся документы на согласование с прокуратурой для проведения внеплановой проверки ООО «Чистые воды» и СПССК «Елмай», который выпускает молочные продукты.
- В Альметьевске Audi Q7 сбила 44-летнюю женщину и ее дочь. Девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Ее мать погибла на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения с квалифицирующими признаками (ст. 264 УК РФ).
- Пять поволжских регионов — Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия — выступят учредителями совместной компании по продвижению речного туризма по Волге с рабочим названием АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания». У каждого из регионов будут равные права, а первоначальный вклад составит 1 миллион рублей. Саму ОВКСК зарегистрируют в Зеленодольске.
- Летняя оздоровительная кампания стартовала почти месяц назад. В Татарстане на сегодняшний день в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхают 19 тысяч детей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта в республике до 2030 года. С помощью нее хотят повысить мотивацию детей к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Реализовывать программу намерены в два этапа — с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030-й.
- В РЖД сообщили, что приостановили погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. «Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — заверили в холдинге.
- ПАО «Татнефть» направит на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Прибыль, приходящаяся на акционеров группы, по МСФО составила 198,4 млрд рублей. Общая сумма дивидендов за 2021 год составит 99,2 млрд рублей.
Ключевые события 121-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате военнослужащим, проходящим службу в сформированных в республике батальонах «Алга» и «Тимер». Она составит 260 тысяч рублей. Татарстанцы отправятся участвовать в спецоперации.
- Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка. Этого удалось добиться всего за 5 дней.
- Около н. п. Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В горском котле окружены четыре украинских батальона и бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд иностранных наемников. В общей сложности там заблокированы около 1 800 военнослужащих, 120 нацистов, до 80 иностранных наемников, более 40 боевых бронированных машин и примерно 80 орудий и минометов, сообщили в Минобороны России.
- За последние сутки около н. п. Горское в плен добровольно сдался 41 военнослужащий ВСУ. Они рассказали, что украинская группировка истощена — укомплектованность подразделений личным составом менее 40%, а управление подразделениями со стороны вышестоящего командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено, сообщает Минобороны России.
- По данным Минобороны России высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно и Олешках. В результате уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов.
- Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 местах. Ликвидировано пять складов боеприпасов, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешек Харьковской области
- Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожена стартовая позиция ЗРК С-300 у Одессы. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии ликвидировано более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей ВСУ.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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