Прощание с Фатихом Сибагатуллиным пройдет в Казани 25 июня

Прощание с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным пройдет в Казани в субботу, 25 июня. Церемония состоится в 8.00 в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Похоронят Фатиха Сибагатуллина в 11.00 в селе Апазово Арского района Татарстана.

Фатих Сибагатуллин ушел из жизни минувшей ночью. Ему было 72 года.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Фатих Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Татарстана. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Ватан» в Арском районе. В 1976—1980 годах руководил колхозом «Правда» Балтасинского района. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.

В 1990—1995 годах был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 1995—1996 годах — вице-премьером РТ и главой Минсельхоза РТ. В 1996—2007 годах руководил Нурлатским районом и городом Нурлатом. С 2007 по 2021 год был депутатом Государственной думы. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина