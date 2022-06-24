Прокурором Балтасинского района Татарстана назначен Ильдар Гайнуллин

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Балтасинского района Татарстана приказом генерального прокурора РФ назначен старший советник юстиции Гайнуллин Ильдар Гумярович, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Нового руководителя коллективу районной прокуратуры и активу Балтасинского района представил сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Ильдар Гайнуллин родился 4 января 1964 года в деревне Ахмаметьево Буинского района Татарской АССР. В 1991 году окончил Ульяновский филиал Московского юридического института по специальности «правоведение».

Начал работать в органах прокуратуры в 1992 году на должности помощника прокурора Кайбицкого района республики. С 2012 по 2022 год Гайнуллин занимал должность помощника прокурора Тетюшского района.

Награжден Почетной грамотой генерального прокурора РФ (2009), медалью «290 лет прокуратуре России» (2011) и «300 лет прокуратуре России» и (2022).



Фото: прокуратура Татарстана

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Маргарита Головатенко