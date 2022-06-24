Единый республиканский экзамен на татарском языке в 2022 году в Татарстане сдавала только одна школьница

Фото: Максим Платонов

Единый республиканский экзамен (ЕРЭ), который проходит только по татарскому языку, не востребован в вузах, поэтому его никто не сдает. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

ЕРЭ на добровольной основе могут выбрать для сдачи выпускники старших классов школ. Обычно на проведение экзамена выделяется один день и еще один ставят в качестве резервного. При этом в ведомстве отметили, что результаты экзамена никак не помогут поступить ни в один вуз. Именно в этом и кроется низкая популярность ЕРЭ. В этом году его сдала всего одна участница — одиннадцатиклассница Аделя Шайхетдинова из Балтасинского района.

В этом году Казанский федеральный университет решил приравнять результаты ЕРЭ к внутреннему испытанию учебного заведения. При этом, как сообщается на портале госуслуг, без ЕГЭ в вуз по внутренним экзаменам могут поступить только абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, выпускники иностранных образовательных организаций, абитуриенты, имеющие диплом о профессиональном образовании, или иностранцы.

ЕРЭ схож с ЕГЭ не только названием, но и форматом проведения. По сути не меняется ничего, кроме того, что для выбора доступен только один предмет и сам экзамен проходит на татарском языке.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что средний балл по всем предметам ЕГЭ в этом году будет ниже, чем в прошлом. По его словам, это связано с изменениями структур контрольно-измерительных материалов. В этом году первый выпуск тех, кто учился по новым государственным образовательным стандартам. Музаев отметил, что всегда, когда происходят изменения в каком-либо предмете, проседает средний балл по отношению к предыдущему году.



По сравнению с 2019 годом в Татарстане сильно изменилась картина по количеству сдающих различные предметы на ЕГЭ и ОГЭ. Такие данные следуют из аналитики «Реального времени» по данным, предоставленным Минобрнауки республики. В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. Он проводился впервые за три последних года из-за коронавирусных ограничений.

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Артем Гафаров