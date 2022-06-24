Учредителями Волжско-Камской судоходной компании будут пять регионов ПФО в равных долях

Фото: Олег Тихонов (архив)

Пять поволжских регионов — Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия — выступят учредителями совместной компании по продвижению речного туризма по Волге с рабочим названием АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания». Об этом «Реальному времени» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов по окончании выездного заседания Комитета Госдумы по туризму.

По его словам, у каждого из субъектов будут равные права, каждый получит по 20% в уставном капитале, а первоначальный вклад составит 1 миллион рублей. Сама будущая «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» будет зарегистрирована в Зеленодольске в течение этого месяца, уточнил Фарит Ханифов.

Фото: Ринат Назметдитнов

Основная задача компании — восстановить систему межрегиональных речных перевозок по Волге. «Не скажу, что все будем скупать, но пока надо изучить трафик», — заметил он. По его словам, туристы часто приезжают в Свияжск на автобусах, так как речных судов нет.

Дорожная карта предусматривает шесть основных шагов, среди которых разработка речных маршрутов, расчет пассажиропотока, подготовка программы по закупке речных судов и ремонта, а также приведение в надлежащий вид причальной инфраструктуры в регионах.

— Если [на федеральном уровне] созреет решение по созданию Госкорпорации по развитию речных перевозок, то мы будем только за и все передадим. Но стоять мы на месте не будем, — заявил Фарит Ханифов.

Фото: Ринат Назметдинов

Объединение усилий пяти регионов в структуре АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» связано с продвижением нового межрегионального проекта «Великий Волжский путь», пояснил глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он напомнил, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм подписал с Татарстаном и рядом регионов ПФО соглашение о сотрудничестве по реализации инициативы.

По мнению Сергея Иванов, речной туризм может стать драйвером увеличения туристских услуг не только в Приволжском федеральном округе, но и в масштабах России. Но для этого необходимо обеспечить судоходные компании новыми речными судами.

Напомним, с предложением создать акционерное общество «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое выступит заказчиком строительства речных судов, выступил Фарит Ханифов. Он заявил, что в совет директоров компании должны войти министры транспорта регионов, находящихся на Волге. Глава республиканского Миндортранса считает, что в этом случае компания сможет скоординировать усилия по обновлению речного флота.

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Луиза Игнатьева