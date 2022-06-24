В Татарстане в загородных лагерях отдыхают 19 тысяч детей — это много или мало?

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что на сегодняшний день в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхают 19 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания стартовала почти месяц назад.



Все лагеря соответствуют санитарным требованиям, заверила Любовь Авдонина. За неделю провели проверку 29 объектов. Грубых нарушений в лагерях не выявили.

В загородных лагерях Татарстана отдыхают 19 тысяч детей — это:

В 9,5 раза больше , чем в палаточных лагерях — около 2 тысяч несовершеннолетних.

, чем в палаточных лагерях — около 2 тысяч несовершеннолетних. В три раза меньше детей, которые отдохнут в пришкольных лагерях — 57 тысяч.

детей, которые отдохнут в пришкольных лагерях — 57 тысяч. 8,72% от числа детей, для которых организуют отдых в течение года — 218 тысяч. Всего в Татарстане на детский отдых из бюджета направили 1,7 миллиарда рублей.

от числа детей, для которых организуют отдых в течение года — 218 тысяч. Всего в Татарстане на детский отдых из бюджета направили 1,7 миллиарда рублей. 0,38% от общего числа детей, которые отдохнут в российских летних лагерях — около 5 миллионов.

от общего числа детей, которые отдохнут в российских летних лагерях — около 5 миллионов. На 1 200 человек больше , чем население Кукмора — 17 770 человек.

, чем население Кукмора — 17 770 человек. Столько же живут в Агрызе.

живут в Агрызе. Почти в два раза больше населения Лаишево, который тоже является городом, — 8 789 человек.

населения Лаишево, который тоже является городом, — 8 789 человек. Примерно 15 новых школ — новые образовательные организации в Казани вмещают в среднем 1 200 человек.

— новые образовательные организации в Казани вмещают в среднем 1 200 человек. В два раза больше численности работающих на стройке трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — 9,5 тысячи человек.

численности работающих на стройке трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — 9,5 тысячи человек. В 7,75 раза больше детей, которые отдохнут в загородных лагерях Тувы — 4 тысячи.



детей, которые отдохнут в загородных лагерях Тувы — 4 тысячи. На 2 тысячи меньше , чем в Якутии — 21 тысяча.

, чем в Якутии — 21 тысяча. На 6,2 тысячи детей больше , чем на Камчатке — 12,8 тысячи.

, чем на Камчатке — 12,8 тысячи. На четыре тысячи меньше , чем наполняемость лагерей в Крыму летом 2022 года в одну смену — 23 тысячи мест.

Дарья Пинегина