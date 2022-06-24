Скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Сегодня ночью не стало экс-депутата Госдумы от Татарстана, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатиха Сибагатуллина.
Президент республики Рустам Минниханов выразил соболезнования его семье:
— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — сказал президент.
Сибагатуллин скончался в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, информирует пресс-служба президента республики.
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комментарии
Мужайтесь.
Встретился с Фатихом Саубановичем несколько лет назад летом на книжной ярмарке на Черном озере.
Он с интересом обходил книжный развал и громогласно давал комментарии.
Вступал в диалог с продавцами, покупателями и читателями.
Телохранитель не мешал общению.
Пообщался с Фатихо Саубановичем и я.
На исторические темы.
И злободневные.
Он подарил мне свою книгу с автографом.
Спасибо ещё раз - буду перечитывать книгу и автограф и вспоминать яркого Человека.
Вечная Память и Вечный Покой.
Православный русский.