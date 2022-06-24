Скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Сегодня ночью не стало экс-депутата Госдумы от Татарстана, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатиха Сибагатуллина.

Президент республики Рустам Минниханов выразил соболезнования его семье:



— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — сказал президент.

Сибагатуллин скончался в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, информирует пресс-служба президента республики.

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Маргарита Головатенко