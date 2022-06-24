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Скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

07:30, 24.06.2022 1
Скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Сегодня ночью не стало экс-депутата Госдумы от Татарстана, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатиха Сибагатуллина.

Президент республики Рустам Минниханов выразил соболезнования его семье:

— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — сказал президент.

Сибагатуллин скончался в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, информирует пресс-служба президента республики.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:20
    Соболезнования родным и близким.
    Мужайтесь.

    Встретился с Фатихом Саубановичем несколько лет назад летом на книжной ярмарке на Черном озере.
    Он с интересом обходил книжный развал и громогласно давал комментарии.
    Вступал в диалог с продавцами, покупателями и читателями.
    Телохранитель не мешал общению.
    Пообщался с Фатихо Саубановичем и я.
    На исторические темы.
    И злободневные.
    Он подарил мне свою книгу с автографом.
    Спасибо ещё раз - буду перечитывать книгу и автограф и вспоминать яркого Человека.
    Вечная Память и Вечный Покой.
    Православный русский.
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