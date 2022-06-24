Кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта в республике до 2030 года. Контроль за ее исполнением возложили на Министерство образования и науки и Минспорта региона.

В документе указано, что детско-юношеский спорт — один из ключевых элементов системы физической культуры и спорта в Татарстане, обеспечивающий вовлечение детей в систематические занятия спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание и формирование их гражданской идентичности.

С помощью программы татарстанские власти хотят повысить мотивацию детей к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Также они намерены усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва и обеспечить успешное выступление спортсменов из республики на межрегиональных, всероссийских и на крупнейших международных соревнованиях.

Программа также призвана помочь в создании единого физкультурно-спортивного образовательного пространства для раскрытия потенциала детей. Также планируется развивать инфраструктуру детско-юношеского спорта за счет господдержки и обеспечения инвестиционной привлекательности.

Фото: Максим Платонов (архив)

Реализовывать программу намерены в два этапа. Первый — с 2022 по 2024 год, второй — с 2025 по 2030-й.

На первом этапе планируется внедрить единую информационную цифровую систему учета детей, систематически занимающихся спортом. Она должна включать данные медицинского наблюдения за ними, их сквозную идентификацию, а также мониторинг деятельности организаций, которые осуществляют развитие детско-юношеского спорта. На втором этапе планируется продолжить работу по плановой реализации программы.

По задумке властей, программа позволит постепенно увеличить в Татарстане долю детей, систематически занимающих спортом. В 2022 году она оценивается в 70%, в 2023-м — в 80%, в 2024-м — в 86%, а к 2030-му — 90%.

Фото: Ринат Назметдинов

Доля общеобразовательных организаций со спортивными клубами должна вырасти с 94% в 2022 году до 100% в 2030-м. Также власти ожидают увеличение по сравнению с 2020 годом доли отечественных производителей в общем объеме рынка спортивной продукции, в том числе для оснащения спортивных сооружений, с 20% до 60% в 2030 году.

В феврале в Татарстане утвердили дорожную карту по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом. Речь шла о школах, которые расположены в сельской местности и малых городах.

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Татьяна Демина