КАМАЗ предъявил претензии поставщику за дефектные детали для бронетранспортеров

Компрессоры для БТР-82А

ПАО «КАМАЗ» обратилось с иском к Ижевскому механическому заводу, требуя возмещения убытков за дефектную продукцию. Удмуртское предприятие должно было поставить автогиганту компрессоры для установки на грузовики и бронетранспортеры. Принятые на вооружение российской армией в 2013 году БТР‑82А в Набережных Челнах оснащают турбодизелем КамАЗ мощностью 300 лошадиных сил.

Представители челнинского автозавода утверждают, что в течение гарантийного срока у поставляемых компрессоров на бронетранспортеры и КАМАЗы регулярно выявлялись отклонения в качестве. Несмотря на наличие гарантии, добиться возмещения ущерба от ижевчан не удавалось.

Возражая против иска, представители АО «Ижевский механический завод» указали, что истцом был нарушен установленный договором поставки порядок ведения рекламационной работы, порядок определения стоимости расходов, подлежащих возмещению, а наличие дефектов по ряду заявленных рекламаций доказано не было. Ответчик признал дефекты лишь по восьми случаям из 28-ми.

Принятые на вооружение российской армией в 2013 году БТР‑82А в Набережных Челнах оснащают турбодизелем КамАЗ мощностью 300 л.с. Фото: fishki.net

Суд назначил независимую экспертизу с целью определить характер и причины возникновения неисправностей компрессоров, установленных на КАМАЗах и БТР-82А. Эксперты выяснили, что в большинстве случаев имели место производственные дефекты. Лишь три акта были признаны негарантийными случаями.

Суд отметил, что доводы ответчика о нарушении истцом порядка рекламационной работы являются необоснованными. Вместе с тем судья обратил внимание на то, что в составе расходов на устранение недостатков учитываются расходы на открытие/закрытие заказ-нарядов на ремонт или ТО, составление рекламационных актов или актов исследования, а истец применение и возмещение этих расходов никак не обосновал. Таким образом, суд признал необоснованными требования к ответчику в части составления документации, и сумма претензии сократилась до 650 тысяч рублей (при подаче заявления истец требовал 769 тысяч). Иск КАМАЗа был удовлетворен частично, с Ижевского механического завода суд установил взыскать указанную сумму и судебные расходы.

Суд назначил независимую экспертизу с целью определить характер и причины возникновения неисправностей компрессоров, установленных на КАМАЗах и БТР-82А. Фото: starimpex.ru

На БТР-82А устанавливаются двигатели КамАЗ

Российский бронетранспортер БТР-82А является результатом модернизации БТР-80А с целью улучшения его основных тактико-технических показателей и эксплуатационных характеристик. После испытаний в 2013 году приказом министра обороны Сергея Шойгу был принят на вооружение Российской армии.

Машина предназначена для перевозки личного состава мотострелковых подразделений при совершении марша или маневра войсками, включая преодоление водных преград с ходу, защиты экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, мин, осколков снарядов и поражающих факторов ОМП, поражения и подавления живой силы противника и легкобронированных целей.

БТР-82А предназначен для перевозки личного состава мотострелковых подразделений при совершении марша или маневра войсками. Фото: fishki.net

На БТР-82А устанавливаются двигатели КамАЗ-740.14-300 мощностью 300 лошадиных сил. В современной модификации применяется климатическая установка, так что экипаж может пользоваться кондиционером и отопителем.

Масса бронетранспортера — не более 16 тонн, боевой расчет составляет 10 человек, машина имеет два топливных бака по 150 литров, а запас хода по шоссе составляет 700 километров. Может развивать скорость до 80 километров в час.

Эмиль Зиянгиров