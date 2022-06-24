«Татнефть» направит на дивиденды половину чистой прибыли за 2021 год по МСФО — 99,2 млрд рублей

ПАО «Татнефть» направит на выплату дивидендов за 2021 год половину чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, согласно данным на сайте центра раскрытия корпоративной информации.



По итогам 2021 года чистая прибыль «Татнефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров группы, составила 198,4 млрд рублей. Общая сумма дивидендов за 2021 год составит 99,2 млрд рублей.

Сегодня акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию. За 2021 год выплаты составят 42,64 рубля на акцию с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие в размере 16,52 рубля за акцию и еще 9,98 рубля за акцию за третий квартал.

Фото: wikipedia.org

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Маргарита Головатенко