Экологи проверят два предприятия из-за вредных сбросов в реку под Казанью

Фото: очевидцы

Министерство экологии Татарстана обнаружило превышение вредных веществ в реке Каменке в Высокогорском районе республики. Это следует из официального ответа на обращение жителей одноименного СНТ (есть в распоряжении «Реального времени»).

Сейчас, как сообщило ведомство, готовятся документы на согласование с прокуратурой для проведения внеплановой проверки ООО «Чистые воды» и СПССК «Елмай», который выпускает молочные продукты.

Фото: очевидцы

На сброс загрязняющих веществ в реку, которая впадает в Казанку, пожаловались жители СНТ «Каменка» в начале июня. Как рассказывал тогда председатель товарищества Илья Слесарский, загрязнение воды может быть связано с заводом «Берекетле», который сбрасывает в реку отходы молочного производства.

Местные жители жалуются на то, что в реке с недавних пор помутнела вода и приобрела светло-серый оттенок. Река Каменка впадает в русло Казанки, которая сейчас протекает мимо деревень Новое Мамонино и Ильино. Некоторые уточняют, что помутнела вода 5 июня, а за день до этого с ней все было в порядке.

— Ручей (р. Каменка, — прим. ред.) подозрительно полноводный, бурный и мутный, с пузырями и пованивает. Дождь не настолько сильный был — слил кто-то бяку, похоже, еще вчера, — пожаловался местный житель 6 июня.

9 июня в Минэкологии сообщили, что эксперты сделали заборы воды рядом с очистными сооружениями, а также в самом садовом товариществе по просьбе местных жителей. О том, превышение каких вредных веществ было обнаружено в реке, в ведомстве не сообщили.

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Артем Гафаров