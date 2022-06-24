В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного наезда иномарки на мать с ребенком

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане возбудили уголовное дело после наезда на мать с ребенком Audi Q7, за рулем которой был 37-летний водитель. Женщина погибла на месте, а девятилетнюю девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.



Следственные органы возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения с квалифицирующими признаками (ст. 264 УК РФ).

ДТП случилось 23 июня в 23.25 в Альметьевске. Местный житель двигался на иномарке по улице Заречной в сторону улицы Советской. Следствие считает, что водитель не выбрал правильную скорость движения. В результате он наехал на 44-летнюю женщину и ее дочь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Фото: прокуратура Татарстана

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.

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Маргарита Головатенко