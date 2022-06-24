В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного наезда иномарки на мать с ребенком
В Татарстане возбудили уголовное дело после наезда на мать с ребенком Audi Q7, за рулем которой был 37-летний водитель. Женщина погибла на месте, а девятилетнюю девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.
Следственные органы возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения с квалифицирующими признаками (ст. 264 УК РФ).
ДТП случилось 23 июня в 23.25 в Альметьевске. Местный житель двигался на иномарке по улице Заречной в сторону улицы Советской. Следствие считает, что водитель не выбрал правильную скорость движения. В результате он наехал на 44-летнюю женщину и ее дочь.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
На место происшествия выезжал и. о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.
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