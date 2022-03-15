Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2021 году составила 198,41 млрд рублей

Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров группы, составила 198,41 млрд рублей. Она увеличилась на 92% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании.



Выручка «Татнефти» за отчетный период выросла на 59% и достигла 1,265 трлн рублей. Доналоговая прибыль составила 257,31 млрд рублей, это на 88% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль компании увеличилась на 86%, до 256,8 млрд рублей.

Фото: wikimedia.org

На прошлой неделе компания выдвинула двух новых кандидатов в совет директоров: директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерия Крюкова и помощника президента Татарстана Рената Галиева.

Татьяна Леухина