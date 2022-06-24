«Фатих Саубанович был легендарным человеком, созидателем с большой буквы»

«Его волновала жизнь людей»

Большой потерей назвали в республиканском парламенте смерть бывшего депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина. Известие о его кончине для многих оказалось неожиданным. Депутат Госсовета РТ Марат Галеев как минимум раз в неделю виделся и общался с коллегой на республиканских совещаниях.

— Фатих Саубанович был легендарным человеком, самородком и созидателем с большой буквы, очень энергичным. По жизни — большой оптимист, с характером. Был очень сильным администратором в той системе отношений, которая была в советское время, тогда личность многое решала. В этом смысле он был таким пробивным администратором, в основном в аграрном секторе, его волновала жизнь людей, и он, в общем-то, добивался хороших результатов, — подчеркнул Марат Галеев.

Парламентарий отметил работу Сибагатуллина в постсоветское время министром сельского хозяйства, председателем райсовета Мамадыша, мэром Нурлата: «Везде, где он работал, экономика шла вперед».

— Волевыми методами делал большие преобразования, как самородок в этой части, был очень талантливым человеком. Для меня его смерть стала неожиданным известием, узнал рано утром. Мы виделись каждую субботу, обменивались общими фразами в основном, и ничего не предвещало. Конечно, очень жаль, — рассказал Галеев.

«Мне он напоминает маршала Рокоссовского»

Заместителю председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахиру Хадееву в начале 90-х довелось работать заместителем Фатиха Саубановича в его бытность министром сельского хозяйства Татарстана (1990—1996 гг.).

— Фатих Саубанович был максималистом, человеком, который всегда ставил правильные цели и достигал их. Для республики он сделал очень многое, например, когда пришел работать министром. Мне он напоминает маршала Рокоссовского. Во время войны Рокоссовский брал людей, которые были отвержены или которых даже никто не знал, он умел доверять людям и давал им возможности. Сибагатуллин с места председателя колхоза взял меня на такую высокую должность, как заместитель министра. Но у него была привычка — проверять людей. До этого приезжал человек, я об этом не знал, он целый день ходил, смотрел, как я работаю. В этом отношении он был очень нестандартным лидером, — вспоминает Тахир Хадеев.

«Он начал большую революцию в АПК Татарстана»



Депутат отметил большой вклад Сибагатуллина в развитие сельского хозяйства республики: «Именно при нем изменилась техника возделывания кукурузы, очень много выпускали различных сеялок, агрегатов — наши заводы были задействованы на полную, обеспечивали нас сельхозмашинами. Его ум позволял пробивать препоны и решать проблемы. Именно при нем пришли новые французские технологии, новые семена и подходы в работе аграриев. Я бы сказал, это было началом большой революции в АПК, где меньше было задействовано человеческого труда, больше механизации. Все новые технологии, которые были в мире, он знал! Французские технологии по возделыванию сахарной свеклы избавили нас от рабского труда. До этого работали тяпкой с начала лета и до поздней осени. Это была очень каторжная работа. Новые технологии позволили избавиться от необходимости использовать тяжелый ручной труд» — подчеркнул Хадеев.

— У него было звериное чутье — он очень любил лошадей и лошади его любили. У него был племенной завод, и говорили, что когда хозяин завода заходил к лошадям, они не поворачивались к нему, а когда заходил Фатих — животные радостно приветствовали его, — рассказал Хадеев. — В 90-е он нацелил людей на высокий урожай и новые технологии, показал возможности нашей земли, наших людей и технологий во имя большого хлеба. Поэтому он родоначальник многих новшеств в республике. И еще он — истинный татарин! Патриоты, конечно, есть, но таких, как он, мало. Когда узнал сегодня утром про Фатиха, первый вопрос, который я задал себе: будут ли у нас еще такие яркие люди среди татар, чтобы могли не только выступить, но и отстоять свои идеи, которые он, например, всегда высказывал открыто, не боясь?

О нем можно много говорить и рассказывать очень и очень многое. Я считаю, что мы — депутаты, общественность, татары республики — должны обязательно отразить историю об этом уникальном человеке в конкретных произведениях, чтобы люди могли ее изучать, ведь такие, как он, рождаются очень редко, — заключил Тахир Хадеев.

Сибагатуллин был доктором ветеринарных наук, работал профессором на кафедре биотехнологии Казанского государственного аграрного университета. Последний раз на публичном мероприятии журналист «Реального времени» запечатлел его во время закладки Соборной мечети в Казани.



Последний раз на публичном мероприятии журналист «Реального времени» запечатлел его во время закладки Соборной мечети в Казани. Фото: Элеонора Рылова

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром выразил соболезнования семье экс-депутата Госдумы:



— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — сказал президент.

Фатих Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Татарстана. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Ватан» в Арском районе. В 1976—1980 годах руководил колхозом «Правда» Балтасинского района. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.

Фото: duma.gov.ru

В 1990—1995 годах был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 1995—1996 годах — вице-премьером РТ и главой Минсельхоза РТ. В 1996—2007 годах руководил Нурлатским районом и городом Нурлат. С 2007 по 2021 годы был депутатом Государственной думы РФ.

Эмиль Зиянгиров, Василя Ширшова