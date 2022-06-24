Четыре из пяти пляжей в Казани непригодны для купания

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По состоянию на 22 июня непригодными для купания в Казани признаны пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» и «Локомотив», а еще «Комсомольский» в Дербышках. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Первые три казанских пляжа не соответствуют санитарно-химическим показателям. Непригодными по этой же причине признали пляжи Набережных Челнов и Мензелинска. Казанский пляж «Комсомольский» не соответствует норме по микробиологическим показателям, как и пляжи в Зеленодольске и в Камско-Устьинском районе. Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Роспотребнадзор не зарегистрировал в Татарстане пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

В итоге из пяти пляжей, которые оборудованы, в списке нет только «Озера Глубокого».

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 15 июня по санитарно-химическим показателям показывали несоответствие нормам городские пляжи Казани (пляж «Нижнее Заречье»), Набережных Челнов и Мензелинска, по микробиологическим показателям — городской пляж в Зеленодольске и пляж в Камско-Устьинском районе.

Как на днях рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, аномально холодный май отодвинул начало купального сезона в Татарстане. Температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи Казани составляет пока +15 градусов Цельсия, а купаться лучше при температуре воды +20 градусов и выше.

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Маргарита Головатенко