Центробанк: проинфляционные риски в России остаются существенными

В России проинфляционные риски, несмотря на снижение, остаются существенными. Высокие и незаякоренные инфляционные ожидания могут усилить их действие на краткосрочном горизонте, говорится в материалах, опубликованных на сайте ЦБ.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14—17% в 2022 году, снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, это угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта. Отмечалось, что более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и значительный профицит торгового баланса России могут оказать дезинфляционное влияние.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина