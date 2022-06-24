Путин обвинил страны G7 в росте инфляции в мире
Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации России на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании формата «БРИКС плюс».
По его словам, разбалансировка мировых отношений назревала давно и стала неизбежным итогом линии на размывание международного права.
Путин указал на отсутствие конструктивной позиции у властей Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна. Также глава государства подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна, пишет «РИА Новости».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня отметил, что эффективное урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения на мировые рынки удобрений и продукции из России и с Украины.
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