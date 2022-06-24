Путин обвинил страны G7 в росте инфляции в мире

Резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации России на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании формата «БРИКС плюс».

По его словам, разбалансировка мировых отношений назревала давно и стала неизбежным итогом линии на размывание международного права.

Путин указал на отсутствие конструктивной позиции у властей Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна. Также глава государства подтвердил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня отметил, что эффективное урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения на мировые рынки удобрений и продукции из России и с Украины.

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Татьяна Леухина