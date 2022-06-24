Прокурор Ярославля станет новым замом Илдуса Нафикова

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На пост заместителя прокурора Татарстана прочат 38-летнего уроженца Саратова, старшего советника юстиции Александра Чеховского — последний год он возглавлял прокуратуру Ярославля. Как выяснило «Реальное время», с бывшими подчиненными он простился еще в начале недели. Однако в Казани официального представления пока не было.



Слух о возможном назначении Чеховского заместителем Илдуса Нафикова пошел гулять среди силовиков Татарстана в начале этой недели. В прокуратуре Татарстана информацию комментировать отказались. А вот в прокуратуре Ярославля сегодня подтвердили знаковый перевод: «Приказ подписан 22 июня. Жалко прощаться с таким шефом».

По данным источников «Реального времени», на переезд новому ВИП-силовику дали время и официальную информацию о кадровом назначении решили придержать до его выхода на работу.

Чеховской родился в 1984 году. В 22 года окончил Саратовскую госакадемию с дипломом юриста. Начинал следователем районной прокуратуры, был помощником и заместителем прокурора Фрунзенского района Ярославля. В 2015-м возглавил межрайонную прокуратуру в Угличе Ярославской области. В апреле 2021 года стал главным прокурором Ярославля. За год дал несколько интервью местным телеканалам, обсуждая с позиции надзорного ведомства проблемы безопасности на дорогах, коммунальную аварию с отключением горячей воды в городе и ЧП с падением сосулек на горожан — именно эти приземленные, житейские вопросы интересовали местных журналистов больше всего.

До появления кандидатуры «варяга» в прокурорском сообществе Татарстана называли и других претендентов на пост зама Илдуса Нафикова. В том числе прокурора Казани и руководителя прокуратуры Вахитовского района.

О скором открытии вакансии стало известно еще в мае — после подачи рапорта об освобождении от должности заместителем прокурора РТ Олегом Даминовым. На днях информация о Даминове как заместителе исчезла со страницы руководства на сайте надзорного ведомства республики. Источники «Реального времени» среди силовиков не исключают, что он может продолжить службу в органах природоохранной прокуратуры.

Александр Чеховской женат. По данным декларационной компании за прошлый год, своего имущества у него, супруги и ребенка нет, но в пользовании всех троих находится квартира 84 кв. м. При этом глава семьи также в 2021 году пользовался земельным участком 0,17 га, супруга — автомобилем «Киа Сид». Прокурор в прошлом году заработал 1,9 млн рублей, его жена — 2,5 млн. За 2020-й картина была иная — супруга задекларировала менее 400 тысяч, прокурор — 1,7 млн рублей. На тот момент в личной собственности жены Александра Чеховского находились две квартиры.

Ирина Плотникова