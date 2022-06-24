В Татарстане подписан указ о выплатах добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате военным, проходящим военную службу в сформированных в республике батальонах «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный»), указ опубликован на официальном правовом портале региона.



Согласно документам, лицам, проходящим службу в вышеназванных батальонах в период специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР), а также Украины, полагается выплата в размере 260 тысяч рублей.

Кабмину Татарстана поручено утвердить порядок осуществления указанной выплаты, на правительство республики возложена обязанность по обеспечению финансирования расходов.

Татарстанские батальоны «Алга» и «Тимер» были сформированы в июне.

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Маргарита Головатенко