Итоги дня: ДТП под Елабугой, большая пресс-конференция Путина пройдет очно, России пригрозили новыми санкциями
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 1 декабря.
- Из-за сложившейся ситуации на Украине замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила РФ новыми серьезными экономическими шагами и санкциями. Их применят в том случае, если российская сторона будет делать шаги по дестабилизации Украины и проявлять в отношении нее агрессию. Нуланд отметила, что Украина заручилась поддержкой членов НАТО и Америки.
- Тем временем Украина пригрозила последствиями для Белоруссии, если та признает Крым частью российского государства. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, если лидер Белоруссии Александр Лукашенко действительно признает оккупацию полуострова, то это повлечет непоправимые последствия для отношений двух государств.
- В Набережных Челнах школьники гимназии №14, на строительство которой ушло 1,5 миллиарда рублей, вместе с родителями отмыли стенки кабинок туалетов, которые незадолго до этого были изрисованы и исписаны непристойными словами. Из-за произошедшего в учебном заведении с детьми проведут профилактические беседы на тему бережного отношения к имуществу гимназии.
- Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина назначена на 23 декабря. Пройдет она в очном формате, но с ограниченным количеством допущенных журналистов — 500 человек. Их Кремль планирует выбрать и пригласить самостоятельно. Чтобы попасть на пресс-конференцию, представителям СМИ придется сдать три ПЦР-теста.
- В Татарстане рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач столкнулись вахтовый автобус и грузовик — один из пассажиров автобуса погиб, еще 21 человек получил различные травмы. По предварительным данным, грузовой автомобиль Mercedes стоял припаркованным на обочине с отключенными габаритными огнями, часть его находилась на дороге. Из-за тумана водитель автобуса не смог вовремя заметить его, из-за чего и произошла авария. Заведено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и нарушения правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Дело поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин.
- В Мюнхене на одной из стройплощадок прогремел взрыв — как сообщили СМИ, взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, которую якобы задели при бурении. По словам главы МВД Иоахима Херрманна, она весила 250 кг. В результате происшествия пострадали три человека.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2014 году военные Украины сами предложили российским коллегам спасти Крым от вторжения НАТО. По его словам, полуостров вошел в состав РФ без сопротивления со стороны украинских солдат, так как действовала договоренность с российскими вооруженным силами.
- Совет Федерации одобрил федеральный бюджет России на 2022—2024 годы. Доходы бюджета на 2022 год утвердили в объеме 25,02 трлн рублей, на 2023 год — 25,54 трлн, на 2024 год — 25,83 трлн. Расходы составят 23,69 трлн, 25,24 трлн и 26,35 трлн рублей соответственно.
- МИД России обязал американских дипломатов покинуть страну до 31 января 2022-го — выехать должны сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание, что это решение — не выбор России. По ее словам, подобную игру навязали американские партнеры.
- В Москве простились с народным артистом, певцом и композитором Александром Градским. Гражданская панихида прошла в основанном им театре «Градский холл». Похоронили артиста на Ваганьковском кладбище.
- Особенность получения республиканского кода в том, что он выдается только в поликлиниках по месту прикрепления. Получают его те, кто ранее прошел вакцинацию лишь первым компонентом. Получать его прошедшим полный курс вакцинации не имеет смысла — им должен прийти федеральный сертификат с общероссийским QR-кодом, объяснил татарстанцам замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Подробности — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру экономики РФ Максиму Решетникову подготовить и запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний не позже весны 2022 года. Глава правительства также рассказал, что Кабмин планирует поддерживать бизнес по четырем основным направлениям: развитие форматов финансовой поддержки и повышение адресности этих мер, создание условий для роста, снятие административных барьеров и развитие инфраструктуры поддержки в регионах.
- В Казани открылся Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш», который собрал более 500 участников — российских архитекторов, девелоперов и строителей. Он продлится до 3 декабря включительно.
- Эксперты предупредили россиян о возможном росте цен на жилье перед Новым годом — стоимость может увеличиться на 5%. Они связывают это с опасениями граждан по поводу дальнейшего увеличения ценника на недвижимость. При этом эксперты обратили внимание, что декабрь традиционно характеризуется ажиотажным спросом на жилую недвижимость.
- С трех экс-директоров челнинского ООО «КамгэсЗЯБ» хотят взыскать в общей сумме три миллиарда — заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности в Арбитражный суд направил конкурсный управляющий обанкроченного завода. Речь, в частности, идет о Владимире Петрове, возглавлявшем «КамгэсЗЯБ» в июне — декабре 2018-го. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Лаишевском районе Татарстана планируют построить грандиозный университетский кампус. На его территории хотят разместить студенческие общежития, учебные здания, лабораторно-производственные корпуса для апробации с целью последующего вывода в серию разработанной вузами продукции. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Челябинске самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Инцидент стал причиной задержки девяти авиарейсов. В Миндортрансе Челябинской области объяснили случившееся обледенением полосы и сильным боковым ветром. В результате происшествия никто не пострадал.
- Омикрон-штамм коронавируса по-прежнему вызывает обеспокоенность. По данным ВОЗ, случаи заражения им зарегистрированы как минимум в 24 странах планеты. Однако необходимости в разработке новых вакцин в организации не видят и предлагают усовершенствовать уже существующие.
- Мировые цены на кофе побили десятилетний рекорд. Фьючерсные контракты достигли цены в $2,34 за фунт. Эксперты связывают это с заморозками и засухой в Бразилии и глобальными ограничениями поставок.
- Татарстанские рестораторы попросили ослабить антиковидные ограничения на Новый год — с соответствующей просьбой президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов обратился к министру экономики республики Мидхату Шагиахметову. Он сообщил, что в республике вакцинацию от коронавируса прошли практически 100% сотрудников заведений общепита.
- С января по ноябрь 2021 года банки выдали россиянам ипотечных кредитов на сумму более 5 трлн рублей. Это стало историческим рекордом. Много это ли мало — в подсчетах «Реального времени».
- Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин запустил на YouTube подкаст «Поток». Вместе с ним подкаст ведет телеведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова. Приглашенным гостем первого выпуска стал сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин.
- По данным российского МИД, в Донбассе на сегодняшний день находятся около 125 тыс. украинских военнослужащих. По словам Захаровой, политика Киева, который фактически отказывается от возможности мирного урегулирования конфликта, «вызывает серьезную обеспокоенность».
- В 21 регионе России ФСБ провела операцию против нелегальных торговцев оружием — удалось пресечь преступную деятельность 85 граждан. Изъято 353 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Среди них 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, шесть пулеметов, винтовки и ружья.
Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияБизнес Татарстан
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