Школьники челнинской гимназии №14 вместе с родителями отмыли надписи на стенках кабинок в туалете

В челнинской гимназии №14 школьники вместе со своими родителями вымыли стенки кабинок в туалетах. Незадолго до этого поступили жалобы, что учащиеся исписывают непристойными словами и изрисовывают стены кабинок нового учебного заведения, которое открылось всего три месяца назад.

В социальных сетях сообщают, что в гимназии на текущей неделе проведут классные часы, посвященные бережному отношению к имуществу учреждения. Кроме того, организуют пятиминутки с участием замдиректора по воспитательной работе, социального педагога и психолога.

На эту проблему пожаловались вчера в группе гимназии во «ВКонтакте».

Диана Жиленкова