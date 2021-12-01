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Школьники челнинской гимназии №14 вместе с родителями отмыли надписи на стенках кабинок в туалете

18:39, 01.12.2021 3
Школьники челнинской гимназии №14 вместе с родителями отмыли надписи на стенках кабинок в туалете
Фото: nabchelny.ru

В челнинской гимназии №14 школьники вместе со своими родителями вымыли стенки кабинок в туалетах. Незадолго до этого поступили жалобы, что учащиеся исписывают непристойными словами и изрисовывают стены кабинок нового учебного заведения, которое открылось всего три месяца назад.

В социальных сетях сообщают, что в гимназии на текущей неделе проведут классные часы, посвященные бережному отношению к имуществу учреждения. Кроме того, организуют пятиминутки с участием замдиректора по воспитательной работе, социального педагога и психолога.

На эту проблему пожаловались вчера в группе гимназии во «ВКонтакте».

Диана Жиленкова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:51
    А где же фото до?
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  • Анонимно 18:51
    Прям уж новость, вандалов везде хватает
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  • Анонимно 19:24
    это ерунда. в нашей школе на родителей повесили ремонт потолка и освещения в классе.
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