Кремль сам выберет СМИ, которые попадут на пресс-конференцию Путина 23 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



На мероприятие, которое пройдет в Манеже, пустят 500 журналистов. Пространство проведения конференции будет увеличено. Чтобы попасть на пресс-конференцию, журналистам надо будет сдать три ПЦР-теста.

В этот раз свободной аккредитации не будет — в Кремле самостоятельно выберут СМИ и пригласят их представителей. Песков объяснил это ограниченным количеством мест в связи с коронавирусом, сообщает «Российская газета».

«Мы будем сами выходить на журналистов, будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, и через полпредства будем приглашать региональные СМИ», — сказал Песков.

В прошлом году корреспондент «Реального времени» был на большой пресс-кнференции президента.

Маргарита Головатенко