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В Казани стартовал архитектурно-строительный форум «Казаныш»

13:23, 01.12.2021
В Казани стартовал архитектурно-строительный форум «Казаныш»
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани открылся Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш», который собрал более 500 участников. Он продлится три дня.

В форуме участвуют российские архитекторы, девелоперы и строители. На открытие мероприятия приехали мэр Казани Ильсур Метшин, министр строительства РТ Марат Айзатуллин и другие.

— Есть проекты, где 50% жилья выкуплено иногородними. Вот наша инвестиционная привлекательность, — обратил внимание на открытии форума мэр Казани.

Мероприятие продлится до 3 декабря. В программе лекции, презентации и выступления спикеров.

Луиза Игнатьва
ОбществоВласть Татарстан

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