В Казани стартовал архитектурно-строительный форум «Казаныш»
В Казани открылся Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш», который собрал более 500 участников. Он продлится три дня.
В форуме участвуют российские архитекторы, девелоперы и строители. На открытие мероприятия приехали мэр Казани Ильсур Метшин, министр строительства РТ Марат Айзатуллин и другие.
— Есть проекты, где 50% жилья выкуплено иногородними. Вот наша инвестиционная привлекательность, — обратил внимание на открытии форума мэр Казани.
Мероприятие продлится до 3 декабря. В программе лекции, презентации и выступления спикеров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым