Глава Минцифры Татарстана запустил свой подкаст на YouTube

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Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин запустил свой подкаст на YouTube. Он получил название «Поток».

Вместе с Хайруллиным подкаст ведет телеведущая Матч ТВ, блогер Камиля Харисова. В первом выпуске приглашенным гостем стал сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин.

В первом выпуске подкаста обсудили работу маркетплейсов, «черную пятницу», технологии и цифровизацию. Среди прочих тем беседы стал сексизм.

В комментарии к подкасту Хайруллин предлагает пользователям написать, кого бы они хотели видеть в новом выпуске.

В прошлом году свое шоу на youtube-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана запустила его глава Талия Минуллина. Оно получило название TT: Taliya Talk.



Татьяна Демина