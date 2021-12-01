Совфед одобрил федеральный бюджет России на 2022—2024 годы

Фото: commons.wikimedia.org / Mr Savva

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет России на 2022—2024 годы, сообщает «РИА Новости».

В 2022 и 2023 годах предусмотрен профицит в 1% и 0,2% ВВП соответственно, в 2024 году — дефицит в 0,3% ВВП.

Доходы бюджета на 2022 утвердили в объеме 25,02 трлн рублей, на 2023 год — 25,54 трлн, на 2024 год — 25,83 трлн. Расходы соответственно составят 23,69 трлн, 25,24 трлн и 26,35 трлн рублей.

Основные источники финансирования — госзаимствования. Использовать средств ФНБ на эти цели не предполагается. Верхний предел внутреннего госдолга России на начало 2023 года определили в размере 20,8 трлн рублей, 2024 года — 23,5 трлн, 2025 года — 26,3 трлн. Предел внешнего госдолга — 70,7 млрд долларов (58,5 миллиарда евро), 71,7 млрд долларов (58,8 миллиарда евро) и 75,7 млрд долларов (61,5 миллиарда евро) соответственно.

Фото: council.gov.ru

На днях Государственный совет Татарстана принял бюджет на 2022 год с дефицитом в 24,013 млрд рублей.

Маргарита Головатенко