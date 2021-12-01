С бывших директоров «КамгэсЗЯБа» спросили три миллиарда

От последнего директора требуют больше всего

С трех бывших директоров старейшего челнинского предприятия ООО «КамгэсЗЯБ» хотят взыскать в общей сумме три миллиарда — заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности в Арбитражный суд подал конкурсный управляющий обанкроченного завода.

Первым в списке идет Владимир Петров, возглавлявший «КамгэсЗЯБ» с июня по декабрь 2018-го. Его хотят привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам завода в период с июля 2018-го по январь 2019-го. Сумма к взысканию — 515,3 миллиона рублей. Причем она самая маленькая среди заявленных.

Еще 942,4 миллиона хотят взыскать солидарно с Петрова и Фарита Дирдизова, директора предприятия с декабря 2018-го по февраль 2020-го — последнего обвиняют в умышленном сокрытии средств завода в размере 59,2 млн рублей. Почти миллиард требуют из-за обязательств «КамгэсЗЯБа», возникших в период с января по ноябрь 2019-го.

Дирдизова обвиняют в умышленном сокрытии средств завода в размере 59,2 млн рублей. Фото республика21век.рф

Больше всего — 1,5 миллиарда рублей — требуют с Фасиля Сафиуллина, последнего гендиректора «КамгэсЗЯБа», который был назначен на должность 31 марта 2020 года. Напомним, что примерно через восемь месяцев завод признали банкротом.



Конкурсный управляющий завода оказался недоступен для звонков.

Дирдизов запустил банкротство ради финансового оздоровления



«КамгэсЗЯБ» признали банкротом в декабре 2020 года — причем завод сам заявил о своей несостоятельности еще в ноябре 2019 года и подал иск на миллиард в Арбитражный суд РТ. Тогда директором предприятия был Фарит Дирдизов.

— В России сложилось такое мнение: раз банкротство, значит, все, кончают предприятие. На самом деле, во всем мире банкротство — это финансовое оздоровление. Даже крупные мировые компании входили в эту процедуру. Плюс это передышка. Мы будем создавать план финансового оздоровления. Нет задачи закрыться и разогнать всех. Задача — найти какой-то выход. Мы надеемся, нам это поможет, — сказал он после подачи заявления и выразил надежду на поддержку головной компании ПАО «Камгэсэнергострой», которая сама не раз висела на волоске от банкротства, и холдинга «Ак Барс».

Завод сам заявил о своей несостоятельности еще в ноябре 2019 года и подал иск на миллиард в Арбитражный суд РТ. Фото: Максим Платонов

Дирдизова в феврале 2020-го заменил Айнур Залялов — единственный из последних директоров «КамгэсЗЯБа», кого пока что не хотят привлечь к субсидиарной ответственности. Всего через месяц с небольшим предприятие возглавил Фасиль Сафиуллин, а Залялов остался исполнительным директором.



В апреле 2020 года, в разгар локдауна, коллектив «КамгэсЗЯБа» обратился с открытым письмом к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, премьер-министру Алексею Песошину, Госсовету и генеральному директору АО «ХК «Ак Барс». В письме работники завода обвиняли топ-менеджмент компании в умышленном банкротстве:

— Всем известно, что причиной сегодняшнего положения дел на заводе являлся полумиллиардный кредит (по данному факту Следком уже возбудил дело, — прим. ред.) , который руководство «Камгэсэнергостроя» в лице тогдашнего директора Шайдуллина заставило взять на себя «КамгэсЗЯБ» и который «благополучно» растворился в недрах «Камгэса». А потом много поручительств на кредиты для учредителя, оставив нас с неподъемными кредитами один на один. Для справки: до оформления этого грабительского кредита завод выпускал продукции на 1 миллиард 200 миллионов рублей в год! Завод продолжает работать, несмотря на препоны и противодействие своих же учредителей. Мы остались последним живым предприятием, входившим в ООО «Камгэсэнэргострой» — бывший гигант стройиндустрии Советского Союза, награжденный орденом Ленина, в который входило более 20 работоспособных подразделений. К сожалению, современные «эффективные менеджеры» «Камгэса» за короткий срок уничтожили все свои подразделения, продав их за бесценок или сдав в сомнительную аренду.

Также сотрудники жаловались, что более 400 человек могут остаться без работы. Вскоре стало известно, что руководство завода 23 марта подписало приказ о сокращении 311 работников. Однако прокуратура посчитала, что сокращение прошло с нарушениями, и приказ отменили.

Сейчас в списке кредиторов завода есть головная компания «Камгэсэнергострой» (378,9 миллиона). Фото chelnyltd.ru

Самое главное — работники просили назначить на должность директора завода грамотного строителя, а не «бездарных лиц, которых присылает нам «Камгэс» с регулярным постоянством»:

— За два года сменилось пять директоров. Юристы, экономисты, сотрудники безопасности «Камгэса». Можете смеяться, но нам совершенно не до смеха. Одним словом — беспредел.

«Камгэсэнергострой» — в числе кредиторов

Сейчас «КамгэсЗЯБ» находится на стадии конкурсного производства. В конце ноября его продлили до 22 апреля 2022 года. Просил об этом конкурсный управляющий — он указал, что завершение процедуры невозможно. Причин несколько: нужно организовать торги имуществом завода (недавно имущественный комплекс завода продали за 419,6 миллиона рублей, — прим. ред.), взыскать дебиторскую задолженность. А еще — провести анализ деятельности ООО «КамгэсЗЯБ», предшествующей возбуждению дела о банкротстве должника, на наличие оснований для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Сейчас в списке кредиторов завода есть головная компания «Камгэсэнергострой» (378,9 миллиона), ООО «Перспектива» (37,6 миллиона), исполком Набережных Челнов (19,4 миллиона), УФНС по РТ (12,7 миллиона) и так далее.

Дарья Пинегина