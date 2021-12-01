Российские банки за 11 месяцев 2021 года выдали ипотеку на 5 трлн рублей — это много или мало?

За период с января по ноябрь 2021 года банки выдали россиянам ипотечных кредитов на сумму более 5 трлн рублей. Это стало историческим рекордом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Анатолия Печатникова.

Банкир рассказал, что в конце года на рынке недвижимости царит повышенный спрос. Кроме того, на результат этого ноября повлияла стабилизация цен на рынке жилья и ожидание заемщиками повышения стоимости ипотеки.

Печатников считает, что спрос на ипотеку в 2022 году также будет высоким, хотя эксперты прогнозируют рост ключевой ставки и удорожание стоимости кредитов. Потребительскую активность поддержат льготные программы, условия по которым будут намного выгоднее средней ставки по рынку.

Фото: Максим Платонов

5 триллионов рублей — это:

$66,7 миллиарда, или €58,9 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 700 млн рублей больше прошлогоднего рекорда — в 2020 году за весь год было выдано 4,3 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов.

— в 2020 году за весь год было выдано 4,3 трлн рублей в качестве ипотечных кредитов. На такую же сумму в 2020 году российское правительство представило план по восстановлению экономики страны на два года президенту РФ Владимиру Путину.

на два года президенту РФ Владимиру Путину. Где-то 17,2 млн однокомнатных квартир в регионах можно купить на эту сумму — средняя стоимость «однушки» в 50 крупных российских городах составляет около 2,9 млн рублей.



можно купить на эту сумму — средняя стоимость «однушки» в 50 крупных российских городах составляет около 2,9 млн рублей. Или около 3,25 млн квартир можно приобрести в Москве — средняя стоимость квартиры на рынке вторичного жилья столицы составляет 15,35 млн рублей.

— средняя стоимость квартиры на рынке вторичного жилья столицы составляет 15,35 млн рублей. В 18,5 тысячи раз больше цены самой дорогой квартиры в России — по данным риелторов, такая находится в Пресненском районе Москвы и предлагается покупателям за 2,7 млрд рублей.

— по данным риелторов, такая находится в Пресненском районе Москвы и предлагается покупателям за 2,7 млрд рублей. В 7,6 раза больше, чем сумма выданных ипотечных кредитов в кризисном 2008 году — тогда она составила 655 млрд рублей.

— тогда она составила 655 млрд рублей. Половина долга россиян по ипотеке — в апреле он впервые превысил 10 триллионов рублей.

Дарья Акимова