МИД России обязал американских дипломатов покинуть Россию до 31 января

До 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



По ее словам, американское требование рассматривается как высылка. МИД РФ намерен реагировать соответствующим образом, сообщает RT.

Захарова отметила, что это решение — не выбор России. По ее словам, подобную игру навязали американские партнеры: «Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор».

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Для отказа от трехлетнего правила МИД дал США срок до 1 июля. Если США не откажутся, как подчеркнула Захарова, дополнительно «уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян».

Ранее стало известно, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, такая же часть работников диппредставительства РФ покинет страну 30 июня.

Маргарита Головатенко