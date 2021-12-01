Мировые цены на кофе побили десятилетний рекорд

Стоимость кофе достигла максимума с 2011 года на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство CNBC.

Фьючерсные контракты на кофе в понедельник достигли цены в $2,34 за фунт, а в прошлый четверг они поднялись до $2,46, что было максимальным показателем за прошедшие десять лет. Базовая цена в Международной ассоциации кофе с прошлого года выросла на 85%, до $2,07 за фунт.

Глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен отметил, что это произошло из-за заморозков и засухи в самой большой стране-производителе кофейных зерен Бразилии, где урожай оказался в плачевном состоянии. Погодные условия повлияли не только на урожай 2021 — 2022 года, но и 2023 года. Из-за этого тенденция роста цен сохранится до 2023 года.

Помимо проблем с погодой, на подорожании сказались глобальные ограничения поставок, так как производители и компании, занимающиеся обжаркой кофе, часто расположены в разных странах.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова