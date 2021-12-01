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ВОЗ не видит потребности в новой вакцине из-за распространения омикрон-штамма коронавируса

15:59, 01.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
ВОЗ не видит потребности в новой вакцине из-за распространения омикрон-штамма коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения оценила потребность в разработке новой вакцины от коронавируса из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. ВОЗ уверена, что в этом нет необходимости.

Эксперты организации считают, что достаточно доработать уже существующие вакцины от COVID-19, пишет Reuters.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за штамма «омикрон» не будут сокращать срок ревакцинации препаратом «Спутник V». По его словам, на экспериментальную работу по получению вакцины от нового омикрон-штамма COVID-19 уйдет не более 10 дней. Еще 45—50 дней может потребоваться на разрешительные процедуры и получение доказательств о безопасности и моногенности препарата.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Фантик поменять и ...новая вакцина. От всех бед один ответ.
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