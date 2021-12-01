ВОЗ не видит потребности в новой вакцине из-за распространения омикрон-штамма коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения оценила потребность в разработке новой вакцины от коронавируса из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. ВОЗ уверена, что в этом нет необходимости.

Эксперты организации считают, что достаточно доработать уже существующие вакцины от COVID-19, пишет Reuters.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за штамма «омикрон» не будут сокращать срок ревакцинации препаратом «Спутник V». По его словам, на экспериментальную работу по получению вакцины от нового омикрон-штамма COVID-19 уйдет не более 10 дней. Еще 45—50 дней может потребоваться на разрешительные процедуры и получение доказательств о безопасности и моногенности препарата.



Татьяна Демина