В России может подорожать жилье перед Новым годом

Эксперты ожидают в декабре роста цен на жилье в России на 5% и прогнозируют ажиотажный спрос. Об этом сообщают «Известия».

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский рассказал, что из-за новостей о новом штамме коронавируса фондовые рынки и цены на нефть стали снижаться. Если эта тенденция продолжится в декабре, люди начнут покупать недвижимость, как это обычно было в таких ситуациях. Помимо этого, ожидается рост ипотечных ставок в ближайшем будущем. Также, по словам Колочинского, декабрь — обычно активный месяц на рынке недвижимости, так как застройщики искусственно стимулируют спрос акциями на неликвидные проекты.

Коммерческий директор девелопера 3S Group Дмитрий Пичугин считает, что большинство покупателей, предвидя увеличение цен на жилье, стараются приобрести квартиры до Нового года. Поэтому многие представители рынка недвижимости уверены в росте стоимости новостроек в крупных городах на 5—6%.

Фото: realnoevremya.ru

Центробанк России тем временем предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в стране есть другие программы.



Дарья Акимова