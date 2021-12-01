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Что известно о столкновении вахтового автобуса и грузовика под Елабугой

09:05, 01.12.2021
Что известно о столкновении вахтового автобуса и грузовика под Елабугой
Фото: прокуратура РТ

Рано утром на дороге Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса, который перевозил рабочих, совершил наезд на припаркованный у обочины грузовик. По официальным данным, в результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как сообщили в Минздраве Татарстана, пострадал 21 человек: одного уже доставили в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один отказался, остальных в скорое привезут в БСМП.

В пресс-службе особой экономической зоне «Алабуга» «Реальному времени» заявили, что попавший в ДТП автобус не относится к ОЭЗ.

Фото: прокуратура РТ

Причины ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным СМИ, в основном люди получили травмы средней степени тяжести — ушибы грудной клетки, переломы и сотрясения. Госпитализированным является водитель автобуса.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан

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