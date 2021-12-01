В 21 регионе России провели масштабную операцию против нелегальных торговцев оружием

Фото: Максим Платонов (архив)

В 21 регионе России Федеральная служба безопасности провела операцию против нелегальных торговцев оружием. В результате сотрудникам ФСБ удалось пресечь преступную деятельность 85 граждан.

В ходе операции изъяли 353 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Среди них 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, шесть пулеметов, винтовки и ружья.

Помимо этого, сотрудники ФСБ изъяли у нелегальных торговцев оружием более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 килограммов взрывчатых веществ, три десятка ручных гранат, 14 противопехотных мин, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы и 10 артиллерийских боеприпасов, пишет «РИА Новости».



Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, ФСБ удалось ликвидировать 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операция проводилась в Москве, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях, Краснодарском и Хабаровском краях и других регионах России.

Этим летом в 25 регионах России, в том числе в Башкирии и в Мордовии, задержали 45 подпольных оружейников. В результате из незаконного оборота изъяли 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство («авторучка») и 439 артиллерийских боеприпасов и мин.



Татьяна Демина