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В Челябинске самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

07:46, 01.12.2021
В Челябинске самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото: realnoevremya.ru

В Челябинске самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в 1 декабря в 02.32 (00.32 мск) в аэропорту Челябинска. При заходе на посадку самолет Bombardier авиакомпании UVT Aero выкатился за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20—25 метров. Никто не пострадал.

«На борту находились 32 пассажира, 1 их них несовершеннолетний, и 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов.

Ранее Татарстанская компания «ЮВТ Аэро» с 30 ноября возобновила рейсы из Казани в Салехард в Ямало-Ненецком АО с промежуточной посадкой в Перми.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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