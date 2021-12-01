Мишустин поручил Минэкономразвитию запустить новые меры поддержки малых и средних технологических компаний

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру экономики РФ Максиму Решетникову подготовить и запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний не позже весны 2022 года. Об этом сообщили «РИА Новости».

Об этом премьер заявил на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства сегодня. На том же мероприятии Решетников рассказал о механизме льготного кредитования в рамках стратегической инициативы «Взлет от стартапа до IPO» для растущих технологических компаний. По его словам, заемщик может получить займы до 300 млн рублей под ключевую ставку на срок до семи лет. Чтобы получить кредит, компании нужно иметь выручку больше 100 млн рублей и ее рост в течение трех лет не менее 12% в год. Министерство планирует выдать порядка 40 млрд рублей.

Глава Минэкономразвития добавил, что проект постановления выйдет до конца 2021 года и кредиты начнут выдавать с первого полугодия следующего года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Чуть ранее сообщалось о четырех основных направлениях поддержки бизнеса правительством России. Мишустин заявил, что власти страны готовы поддерживать бизнес с помощью развития различных форматов финансовой поддержки.



Дарья Акимова