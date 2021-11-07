Новости общества

09:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Врачи рассказали о новом симптоме COVID-19

08:45, 07.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врачи рассказали о новом симптоме COVID-19
Фото: Максим Платонов

Специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и госпиталя в Коммунарке рассказали о появлении нового симптома COVID-19 — ложном обморожении пальцев. Об этом сообщили «Известия».

По словам врачей у около 20% заболевших наблюдается новый симптом — так называемые «ковидные пальцы», при которых краснеют, как при обморожении, кончики пальцев рук и ног, а также покрываются пузырьками и гнойниками. Эта картина напоминает состояние обморожения, но дискомфорта пациентам не приносит. Медики связывают это с поражением сосудов и считают, что заболевших с такими симптомами стоит обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьезных последствий.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее врачи наблюдали, как протекает коронавирус у вакцинированных.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также