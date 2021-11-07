Врачи рассказали о новом симптоме COVID-19

Фото: Максим Платонов

Специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и госпиталя в Коммунарке рассказали о появлении нового симптома COVID-19 — ложном обморожении пальцев. Об этом сообщили «Известия».

По словам врачей у около 20% заболевших наблюдается новый симптом — так называемые «ковидные пальцы», при которых краснеют, как при обморожении, кончики пальцев рук и ног, а также покрываются пузырьками и гнойниками. Эта картина напоминает состояние обморожения, но дискомфорта пациентам не приносит. Медики связывают это с поражением сосудов и считают, что заболевших с такими симптомами стоит обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьезных последствий.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее врачи наблюдали, как протекает коронавирус у вакцинированных.



Дарья Акимова