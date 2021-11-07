В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, почему может быть отрицательный ПЦР-тест при заболевании COVID-19. Сообщают об этом «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

Пшеничная объяснила, что вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается на четвертый-пятый день болезни. Поэтому у пациента могут быть все симптомы коронавируса, но при тестировании в эти сроки можно получить отрицательный результат. Также она рассказала, что у COVID-19 нет специфических симптомов, поэтому для установления диагноза обязательно лабораторное тестирование.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как можно поставить точный диагноз COVID-19.



Дарья Акимова