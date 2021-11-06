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Поставлять «Спутник Лайт» в регионы начнут 8 ноября

16:59, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Поставлять «Спутник Лайт» в регионы начнут 8 ноября
Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России отмечает высокую востребованность вакцины «Спутник Лайт». В некоторых регионах возник ее дефицит, поэтому поставки дополнительных объемов препарата начнутся 8 ноября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы, - приводит его слова ТАСС.

Об отсутствии «Спутника Лайт» ранее сообщали в Башкирии. Республика ожидает поставки более 20 тыс. доз вакцины после 7 ноября.

Однокомпонентная вакцина заинтересовала татарстанцев после введения новых антиковидных мер, поскольку получить QR-код можно уже после первого укола «Спутником Лайт». В медучреждениях начали прививать этим препаратом на платной основе. В Минздраве РТ отмечали, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или проходят повторную вакцинацию. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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