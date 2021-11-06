Кудрин: Пандемия выявила неготовность системы здравоохранения к потрясениям

Пандемия COVID-19 показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, органам власти необходимо выработать механизмы, чтобы сделать их более устойчивыми и эффективными. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

— По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также пандемия нанесла ущерб системам здравоохранения, соцподдержки, которые оказались не готовы к глобальным потрясениям.

— Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными, — сказал он в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

За минувшие сутки в России выявили 41 335 случаев заболевания COVID-19. Это новый антирекорд. Всего заболевших по стране выявили 8 755 930 человек.



Татьяна Леухина