Исследование: лишь каждый пятый казанец хочет продления нерабочих дней

Большинство россиян против продления нерабочих дней, несмотря на увеличение числа больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В Казани лишь 20% опрошенных жителей выступают за продление нерабочих дней. 53% казанцев не видят в этом необходимости, а еще 27% опрошенных затруднились с ответом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди жителей городов-миллионников о необходимости продления локдауна чуть чаще говорят в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно). 27% москвичей и 23% петербуржцев поддерживают такое решение при необходимости.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи респондентов из всех российских регионов.

В среду исследование показало, что для комфортного недельного локдауна жителю Казани в среднем нужно 37 тысяч рублей.



Татьяна Леухина