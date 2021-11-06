В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19

Без лабораторных исследований не получится поставить точный диагноз коронавируса у человека, поскольку инфекция не имеет специфических симптомов, которые присущи только ей. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, при наличии респираторных симптомов (например, кашель и насморк) человек может заподозрить у себя COVID-19, в особенности если тот ранее контактировал с зараженным. Однако такую симптоматику можно спутать с ОРВИ или гриппом, поэтому в таком случае необходимо провести лабораторное тестирование, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане привели данные, согласно которым количество бессимптомных форм коронавируса в республике уменьшилось в пять раз за год. В то же время в два раза возросла численность тяжелых форм вируса — с 2% до 4%.

Диана Жиленкова