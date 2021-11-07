Военные врачи помогли 10 тысячам больных COVID-19 в России

Более чем 10 тысячам гражданских больных COVID-19 помогли военные врачи России. В Минобороны рассказали как медики спасали таких пациентов. Больным оказали экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства РФ.

«С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь», — рассказали в Минобороны.

В первую очередь в таких видах помощи по неотложным показаниям нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса.

Сейчас в Вооруженных силах РФ оказывают 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям. Военные медики продолжают оказывать содействие в борьбе коронавирусом гражданскому населению.