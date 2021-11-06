Объединение пассажиров пожаловалось Голиковой на QR-коды в транспорте

Введение системы QR-кодов в транспорте лишь создаст проблемы и не поможет остановить распространение коронавируса. Так считает глава ассоциации Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру, председателю оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяне Голиковой.

По их мнению, на проверку QR-кода одного пассажира уйдет 20–30 секунд. В пиковые часы такая ситуация может привести к блокировке работы общественного транспорта, удлинит маршрут и увеличит расходы тысяч перевозчиков по всей стране, что поставит их на грань банкротства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также объединение указало на нееравномерность введения QR-кодов в разных видах транспорта. «Вводить QR-код в городском транспорте, но не вводить его в пригородных поездах, поездах дальнего следования или в гражданской авиации выглядит нелогичной мерой», — приводит РБК сообщение.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов объявил об ужесточении ограничительных мер в республике. Среди них — ввод QR-кодов для поездки на общественном транспорте.

В Ассоциации транспортных предприятии Татарстана заявили, что систему не обсуждали ни с Минтрансом РТ, ни с АТП РТ. Перевозчики надеются, что все нюансы будут обсуждаться за круглым столом.

Татьяна Леухина