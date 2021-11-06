В Татарстане подтвердились 9 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось 9 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: женщины 1957, 1954, 1952, 1971, 1953 годов рождения и мужчины 1948, 1930, 1936, 1951 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане зарегистрировали 1 050 случаев смерти от COVID-19.
В республике за минувшие сутки зарегистрировали 217 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 31 937 случаев COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым