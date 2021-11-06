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В Татарстане подтвердились 9 случаев смерти от COVID-19

18:36, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 9 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось 9 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: женщины 1957, 1954, 1952, 1971, 1953 годов рождения и мужчины 1948, 1930, 1936, 1951 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


В Татарстане зарегистрировали 1 050 случаев смерти от COVID-19.

В республике за минувшие сутки зарегистрировали 217 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 31 937 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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