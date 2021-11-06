В Челнах в ковидном госпитале умер врач-невролог Александр Яшин
В COVID-госпитале Набережных Челнов умер мануальный терапевт, врач-невролог Александр Яшин. 20 ноября ему исполнилось бы 55 лет.
Информацию о смерти врача подтвердили в медицинском центре «Альтернатива», где он вел прием пациентов. Долгие годы врач работал в городской поликлинике №3, пишут «Челнинские известия».
В начале октября в Казани ушел из жизни Яхия Мустафин. Он был врачом высшей категории и проработал детским хирургом 35 лет.
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