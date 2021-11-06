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В Челнах в ковидном госпитале умер врач-невролог Александр Яшин

15:58, 06.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах в ковидном госпитале умер врач-невролог Александр Яшин
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В COVID-госпитале Набережных Челнов умер мануальный терапевт, врач-невролог Александр Яшин. 20 ноября ему исполнилось бы 55 лет.

Информацию о смерти врача подтвердили в медицинском центре «Альтернатива», где он вел прием пациентов. Долгие годы врач работал в городской поликлинике №3, пишут «Челнинские известия».

В начале октября в Казани ушел из жизни Яхия Мустафин. Он был врачом высшей категории и проработал детским хирургом 35 лет.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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