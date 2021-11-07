Роспотребнадзор выпустил рекомендации о подготовке к вакцинации против COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как подготовиться к прививке от коронавируса. Они опубликованы на сайте ведомства.

Там отметили, что «медикаментозная подготовка не нужна», поскольку прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Такие препараты могут понадобиться пациентам с соответствующим аллергическим анамнезом.

Повышенная температура и головная боль — это нормальная реакция на прививку. В этом случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные препараты, например парацетамол. Если человек после первой прививки заболел COVID-19, вторая доза вакцины не вводится.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Люди с любыми хроническими заболеваниями должны прививаться в первую очередь. Они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Кроме того, в день вакцинации на фоне стресса может подняться давление. В день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные лечащим врачом. Аллергикам рекомендовали сообщить об этом перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, так как у них разный состав.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что число вакцинирующихся от COVID-19 россиян увеличилось почти в 4-5 раз. В России первым компонентом от COVID-19 вакцинировались 60 004 358 человек, вторым — 57 256 745. По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета достиг 48%.



Татьяна Леухина